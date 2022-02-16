16 февраля Украина празднует День единения.

В среду, 16 февраля, в День единения президент Украины Владимир Зеленский опубликовал телеобращение.

Его транслировали украинские каналы, среди которых и 1+1.

"Великий народ великой страны, доброе утро тебе! Сегодня важный день - День единения нас всех. Мы разные, разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание: жить в мире, счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем защитить наш дом", - обратился глава государства к украинцам.

"С днем единения, сине-желтые, с днем единения, Украина! Восток, Запад, Юг, Север звучит только вместе, но звучит сильно", - добавил Зеленский.

Напомним, в День единения на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAвместе. Все телеканалы страны сегодня фактически говорят одной картинкой. Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, интересующие и беспокоящие украинцев.

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