Утром 13 ноября вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. По данным Киевской городской военной администрации, для этого враг, вероятно, применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия... Последний раз такая масштабная атака происходила более двух месяцев назад.

На фоне этого продолжаются попытки посадить Украину и Россию за стол переговоров. В частности речь идет о том, что в первые же дни своего возвращения в Белый дом свои усилия к этому приложит новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Как же готовить украинскую позицию (и предложение партнерам) в новых условиях?

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Переговорная позиция врага сейчас такова: россияне бьют по Украине со стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами, баллистическими ракетами (включая северокорейские) со своей территории, ударными беспилотниками (включая иранские).

Наносят эти удары по украинским населенным пунктам, в том числе по столице Украины, запугивая и демонстрируя решимость в дальнейшем уничтожать инфраструктуру и убивать мирных жителей.

Переговорная позиция Украины такова: мы уже имеем около двухсот ракет собственного производства. Их мало для уничтожения баз подготовки, складов и аэродромов агрессора, а также противодействия подготовке новых массированных атак врага с воздуха, когда гибнут сотни мирных граждан. Поэтому должны ударить залпом ударных БПЛА и ракет, которые имеем, по центрам принятия агрессивных решений и предоставления преступных приказов в Москве.

Это, кстати, полностью соответствует Уставу ООН и ситуации, когда в рамках ООН не нашлось адекватного решения, а с коллективной самообороной решение затягивается.

В то же время, единственным способом заменить массированный ракетный удар по Москве является предоставление Украине большего количества высокоточных баллистических и крылатых ракет.

300-500 ракет малого радиуса действия (от 500 до 1000 км) для снайперских, более гуманных ударов по военным целям агрессора. И без искусственных ограничений, которые не предусмотрены ни одним международным договором.

Предоставленное Украине высокоточное ракетное оружие - вовремя, концентрированно и в достаточном количестве - может принудить агрессора к миру. Другие гипотетические варианты "установить мир" ни к чему не приведут. Да и тогда уже может быть поздно.

Валерий Чалый, дипломат, экс-посолУкраины в США