Политик принял участие в молебне по случаю Крещения.

Пятый президент Украины Петр Порошенко перед заседанием Печерского райсуда посетил Михайловский златоверхий собор. Политик принял участие в молебне по случаю Крещения Иисуса Христа.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места событий.

Порошенко принял участие в божественной литургии по случаю дня Крещения, которое отмечают православные украинцы ежегодно 19 января. Кроме того, политик принял участие в молебне по случаю праздника.

В собор он пришел вместе с супругой Мариной Порошенко. Они были в масках.

Читайте такжеСуд объявляет меру пресечения Порошенко (прямая трансляция)После службы наставник Михайловского собора Агапит подошел к пятому президенту и разрешил поцеловать крест, благословив политика. Для этого Порошенко снял маску.

Также политик традиционно устроил фотосессию перед собором со своими поклонниками.

Дело Порошенко - что известно

Решение о мере пресечения Порошенко выбирают в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Нардеп вернулся в Украину через месяц после того, как проигнорировал вручение повестки на допрос в ГБР.

Порошенко подозревают в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Читайте также"Защити Пороха": "ЕС" зовет сторонников Порошенко под Печерский судРанее в рамках этого дела о госизмене о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

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