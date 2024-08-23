Это первый визит премьер-министра Индии в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом.

Как сообщает The Times of India, Моди прибыл в Украину с историческим визитом. Как ожидается, он поделится с украинским лидером Владимиром Зеленским перспективами мирного решения войны с Россией. Этот визит происходит по приглашению президента Зеленского.

Также отмечается, что визит Моди в Киев состоялся почти через шесть недель после его громкой поездки в Москву, которая вызвала критику со стороны США и некоторых других западных союзников.

Это первый визит премьер-министра Индии в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

Между тем в сети уже публикуют кадры с кортежем, который движется по одной из центральных улиц Киева.

Визит Моди в Украину

Ранее стало известно, что 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди должен посетить Киев. Это будет его первый визит в Украину с начала российского вторжения.

Несколькими неделями ранее он посетил Москву. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, говоря об этом визите, заявил, что он свидетельствует о планах Нью-Дели более активно участвовать в войне в Украине.

Издание Bloomberg сообщает, что Индия будет передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что визит Моди в Украину будет длиться всего несколько часов из соображений безопасности.

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