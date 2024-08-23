Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом.
Как сообщает The Times of India, Моди прибыл в Украину с историческим визитом. Как ожидается, он поделится с украинским лидером Владимиром Зеленским перспективами мирного решения войны с Россией. Этот визит происходит по приглашению президента Зеленского.
Также отмечается, что визит Моди в Киев состоялся почти через шесть недель после его громкой поездки в Москву, которая вызвала критику со стороны США и некоторых других западных союзников.
Это первый визит премьер-министра Индии в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.
Между тем в сети уже публикуют кадры с кортежем, который движется по одной из центральных улиц Киева.
Визит Моди в Украину
Ранее стало известно, что 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди должен посетить Киев. Это будет его первый визит в Украину с начала российского вторжения.
Несколькими неделями ранее он посетил Москву. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, говоря об этом визите, заявил, что он свидетельствует о планах Нью-Дели более активно участвовать в войне в Украине.
Издание Bloomberg сообщает, что Индия будет передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что визит Моди в Украину будет длиться всего несколько часов из соображений безопасности.