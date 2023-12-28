Мужчина, у которого есть близкий родственник с инвалидностью, может получить отсрочку от мобилизации.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации военнообязанные имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. Об этом напомнил юрист Дмитрий Дончак.

Он поснил, что для получения отсрочки необходимо предоставить определенные документы.

Отсрочка на основании содержания лица с инвалидностью - как получить

военнообязанному еобходимо доказать, что кроме него нет других лиц, которые по закону должны содержать лицо с инвалидностью.

Видео дня

Это могут быть:

супруг лица с инвалидностью;

совершеннолетние трудоспособные дети;

родители.

Если, например, у матери инвалидность и военнообязанный сын, ему нужно доказать, что мужа у нее нет, нет других детей, а родители, если и есть, то они пенсионеры, то есть нетрудоспособные, следовательно не могут и не обязаны содержать ее.

Для этого могут потребоваться свидетельство о смерти и свидетельстве. Труднее всего доказать, что у такой матери есть один ребенок. Потому что сейчас не существует определенного законодательством алгоритма действий, чтобы установить, что у человека есть только один трудоспособный сын.

Для этого нужно:

подать запрос в ЗАГС с просьбой предоставить выписку из реестра о наличии или отсутствии детей;

ЗАГС ответит отказом, потому что предоставление такой выписки не предусмотрено действующим законодательством. Но этот запрос все равно нужно подать, чтобы получить письменный отказ, который затем предоставить в ТЦК с другими доказательствами.

Также можно получить полную выписку из реестра актов гражданского состояния о физическом лице. Или пойти к нотариусу и составить заявление, в котором указать, что у человека с инвалидностью нет других совершеннолетних трудоспособных детей.

Отсрочка на основании ухода за лицом с инвалидностью

Согласно вышеупомянутому Закону, не подлежат мобилизации военнообязанные занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению комиссии нуждаются в постоянном уходе.

Доказательства осуществления постоянного ухода:

справки о получении ежемесячной компенсации от государства. выданная органами опеки;

или выдача органом местного самоуправления Акта о факте осуществления постоянного ухода.

Вариант со справкой получения компенсации возможен при условии, что доход семьи не превышает 2684 грн. в месяц на одного человека.

"Что касается второго варианта, то для получения такого Акта совсем неважно – каков размер доходов в семье, ведь после выдачи Акта государство не выплачивает сыну компенсацию за осуществление постоянного ухода", - пояснил юрист.

Для получения акта следует обратиться с заявлением о выдаче "акта о факте осуществления постоянного ухода" в орган местного самоуправления по месту жительства. Заявление подает лицо с инвалидностью или военнообязанный человек. К заявлению прикрепляются копии паспортов, копия заключения ЛКК или МСЭК, в котором указано о необходимости осуществления постоянного постороннего ухода. Если нет такого вывода, то его нужно получить.

Исполком должен создать комиссию, которая придет к вам домой и осмотрит жилищные условия. Затем в течение пяти рабочих дней с момента регистрации вашего заявления исполком должен выдать "Акт о факте осуществления постоянного ухода", который и подтверждаетправо на отсрочку.

Новый законопроект о мобилизации - последние новости

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Документ предусматривает ряд изменений - от снижения мобилизационного возраста до ответственности за неявку в военкомат.

Вас также могут заинтересовать новости: