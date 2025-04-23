Председатель Верховной Рады подчеркнул, что надо думать о тех, кто будет восстанавливать Украину.

Верховная Рада Украины не будет возвращаться к вопросу снижения мобилизационного возраста. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире Громадського радіо.

Он напомнил, что украинский парламент ранее принял решение о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. По его словам, на сегодня есть специальные программы, которые на добровольных началах набирают людей, которые с 18 до 24 лет хотят пойти на службу в Вооруженные силы Украины.

"Я не думаю, что парламент будет каким-то образом еще "играть" с призывным возрастом", - подчеркнул Стефанчук.

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Председатель ВР отметил, что бесспорно необходимо думать и о государственности, но и о будущем нашей страны, потому что это касается людей до 18 лет, которые будут восстанавливать Украину.

"Что эти люди, тот "золотой фонд" Украины, которым сейчас от 0 до 18, будут восстанавливать Украину. Особенно те, которые здесь, которые ежедневно видят, что такое "прилеты", ежедневно просыпаются и знают цену своей жизни и будущему нашего государства", - подчеркнул Стефанчук.

Он сказал, что Вооруженные силы Украины воюют ради этих молодых людей, ради того, чтобы они имели будущее.

"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу - по снижению возраста мобилизации", - добавил Стефанчук.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Как сообщал УНИАН, никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста в парламенте пока нет. Некоторые партнеры Украины, в частности США, поднимали вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине.

Доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун отметил, что украинцы, которым сейчас по 18-25 лет, родились в 2001 году, когда в стране как раз был самый низкий уровень рождаемости. Если многие из них погибнет, то в следующих поколениях родится еще меньше людей.

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