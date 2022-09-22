Илья Пономарев сравнил Россию с Германией 1943 года после битвы за Сталинград.

Президент Российской Федерации Владимир Путин вогнал "осиновый кол" в страну, объявив частичную мобилизацию. В России будут расти протестные настроения, а у уровень поддержки президента падать.

Об этом рассказал бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Илья Пономарев в рамках передачи "Аргумент" на YouTube-канале УНИАН.

"Объявив мобилизацию, Путин вогнал осиновый кол. Все российское общество было построено на негласном общественном договоре – Путин не мешает людям жить и делится каким-то объедками с барского стола, но в то же время гарантирует безопасность и стабильность. Объявив мобилизацию, он сказал, что больше нет никакой стабильности и безопасности, а жизнь россиян принадлежат ему и он может их тратить, как ему вздумается", - рассказал оппозиционер.

По его словам, данное решение Путина приведет к тому, что большое количество людей, которые говорили: "Моя хата с краю. Я в этом не участвую. Смотрю на войну, как на футбольный матч" - вдруг резко поняли, что это их война.

Кроме того, Пономарев отметил, что в мобилизация приведет к резкому росту протестных настроений и падению уровня поддержки в обществе

"Уже очевидно, что война проиграна. Это ситуация 1943 года после Сталинграда в нацистской Германии, когда в бой надо кинуть все резервы, которые остались, потому что поражение будет неизбежным. Поражение для Путина – это физическое его уничтожение. Он уже выбирает из двух зол меньшее. Мобилизация приведет к резкому росту протестных настроений и падению уровня поддержки в обществе. Он уже признал, что Россия слабее, что она победить не может, а это никакая не специальная операция, а война", - подытожил политик.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Рссийской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах призвать 300 тысяч россиян.

При этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что в России сразу не смогут мобилизовать заявленное число солдат. Первая волна будет включать 40-50 тысяч.

На объявленую в России мобилизацию уже отреагировали в США, Нидерландах, Великобритании и Латвии. Союзники Украины считают, что данное решение Путина говорит об отчаянии и демонстрирует угрозу для Европы.

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