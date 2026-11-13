У Путина было 4 плана победить Украину: 2 уже провалились, а 2 еще могут сработать, - WSJ

Они имеют вполне реальные шансы сработать.

У кремлевского диктатора Владимира Путина есть четыре ставки на то, как выиграть войну в Украине. Две из них - то, что украинская армия сломается, или что администрация президента США Дональда Трампа заставит Киев подчиниться требованиям Москвы. Обе "играют плохо".

А вот две другие путинские ставки имеют лучшие шансы сработать до следующего года: парализовать украинскую экономику беспрерывными ракетными и дроновыми ударами и дождаться, пока европейская поддержка ослабнет под давлением набирающих популярность политических партий, выступающих против помощи Киеву, пишет The Wall Street Journal.

Переговоры в Абу-Даби на этой неделе, которые проходили при посредничестве США, показали: Кремль по-прежнему верен своим изначальным военным целям - расчленить и подчинить Украину, одновременно переписав послевоенный порядок в Европе.

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Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что Путин скорее всего будет ждать начала 2027 года, чтобы увидеть, как сработают его стратегии, а уже затем решит - продолжать прежний курс или корректировать его, отмечают журналисты.

"Весна - это то, чего будут ждать россияне. Они хотят увидеть, что даст эта ракетная кампания", а также кто победит на предстоящих президентских выборах во Франции, - заявила директор по Евразии в Центре имени Джеймса Мартина по вопросам нераспространения в Монтерее Ханна Нотте. - "И тогда они подведут итоги".

Но даже в этом случае, считает Нотте, Россия, скорее всего, пересмотрит стратегию, но не откажется от своих целей.

Нет "козыря Трампа"

Когда в прошлом году Трамп вернулся в Белый дом, пообещав закончить войну за один день, Кремль надеялся, что тот заставит Украину пойти на территориальные и другие уступки. Трамп прямо сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Сейчас у тебя нет козырей".

Но несмотря на американское давление, Киев отверг требования Путина передать ему те территории, которые российские войска так и не смогли захватить. А ранние шаги Трампа, которыми он почти полностью остановил военную и финансовую помощь США Украине, только уменьшили влияние Белого дома.

Однако США все еще могут давить на Украину, пишет СМИ. Недавно Зеленский сообщил, что украинские военные снова столкнулись с перебоями в работе военного Starlink от SpaceX Илона Маска, которая работает в сотрудничестве с Пентагоном. Уже в октябре Маск ограничивал украинский военный Starlink - на фоне напряженности между Трампом и Зеленским.

Москва пытается убедить Белый дом снять санкции - даже без прекращения огня в Украине. Кремль подкидывает американским инвесторам из окружения Трампа и его посланцев соблазнительные бизнес-предложения.

Впрочем, эти экономические инициативы пока широко не "выстрелили", хотя Белый дом уже ослабил некоторые санкции, а американские чиновники лоббируют экономические сделки с Россией в рамках мирного процесса. А после того, как на недавних промежуточных выборах Конгресс перешел к демократам, администрации Трампа станет еще сложнее продолжать смягчение санкций.

Несмотря на дружеские жесты Трампа в сторону Путина, Кремль рассчитывал на большее, говорится в материале. Российские чиновники не скрывают своего разочарования тем, что Украина продолжает сопротивляться.

Война против городов

В этом году Россия показала худший результат на полях боев на востоке Украины с 2022 года. Попытки окружить украинские оборонные бастионы в восточной части Донецкой области провалились. Сейчас Россия делает последнюю попытку совершить прорыв перед тем, как зима сделает наступление еще более сложным. Но пока украинская армия держится, несмотря на хронический дефицит военнослужащих.

В начале этого года Россия сменила высшее командование армии в Украине - в том числе и из-за критики огромных потерь. Но наступление россиян и дальше с трудом продвигается под небом, заполненным дронами - это революция в способе ведения войны, которая пока играет на руку обороняющимся, отмечают журналисты.

"Зима обычно является лучшим временем для российского наступления, но украинское присутствие дронов на линии фронта сейчас настолько подавляющее, что только периоды плохой погоды, которые ограничивают работу беспилотников, позволяют россиянам продвигаться вперед", - заявил Конрад Музыка, основатель компании Rochan Consulting, которая занимается военным анализом и базируется в Польше.

Поскольку ситуация на поле боя почти застыла, Москва усилила кампанию ракетных и дроновых ударов по украинским городам и критической инфраструктуре - от электростанций и складов до черноморских зерновых портов и мостов через широкий Днепр, разделяющий страну.

Эта кампания грозит оставить украинские города практически без электричества, отопления и водоснабжения накануне зимы. Если непрерывные ракетные удары приведут к гуманитарному кризису и остановят украинскую экономику, страна может стать еще более зависимой от европейского финансирования, чтобы покрыть растущие расходы на войну.

Европейский фронт

В Кремле же прекрасно понимают: Европа - это сейчас главный союзник Украины, но одновременно и ее потенциально слабое место. Надежды Путина на победу во многом строятся на том, что европейская политическая поддержка Украины расколется еще до того, как давление войны станет невыносимым для его режима.

Низкие темпы экономического роста в Европе, напряженные социальные программы и высокие цены на энергоносители уже бьют по рейтингам действующих правительств, большинство из которых поддерживают Украину. Зато популярность набирают левые и правые популисты, часто демонстрирующие большую симпатию к России.

Во Франции националистка Марин Ле Пен, которая, по данным опросов, идет фаворитом следующих весенних президентских выборов, обещает урезать французское и европейское финансирование Украины.

Самая популярная партия Германии - ультраправая "Альтернатива для Германии" - выступает за возобновление массовых закупок российского газа, перечеркивая усилия страны по избавлению от энергетической зависимости от Москвы. В Италии, где в следующем году должны пройти национальные выборы, против помощи Украине выступают партии как из правящей правоцентристской коалиции, так и из левоцентристской оппозиции.

Пока что правительства Европы держат удар - несмотря на дефицит энергоносителей, который в этом году еще больше усугубила война между США и Ираном.

Путин заявил, что хочет сотрудничать с Европой в дальнейших мирных переговорах, но только при условии, что континент будет говорить одним голосом. Это требование скорее всего только усугубит уже имеющиеся разногласия между европейцами по поводу того, кто именно должен их представлять, отмечают журналисты.

Экономические резервы России тоже не бесконечны

Кремлю становится все труднее покрывать растущий финансовый дефицит, ведь военные расходы уже составляют треть и более от всех государственных трат. Региональные власти, которые уже столкнулись с нехваткой денег, сокращают выплаты семьям погибших солдат.

"Мы имеем дело с очень нестабильной системой", - заявила Александра Прокопенко, старший научный сотрудник Центра Карнеги по России и Евразии, аналитического центра, базирующегося в Берлине.

Ранее УНИАН сообщал, что война истощает бюджет Кремля, Путин лезет в карманы состоятельных россиян. Экономика все больше смещается в сторону военных нужд, а гражданские нужды отходят на второй план.

Кроме того, мы также рассказывали, что России не хватает средств на выплату зарплат военным. Согласно проекту приказа Министерства обороны, с 2026 года ежегодная зарплата за декабрь будет выплачиваться в январе следующего года.

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