Украина заинтересована в сохранении нормандсько-минской инфраструктуры - Кулеба

Дмитрий Кулеба уверяет, что, кроме письма заместителя главы Администрации президента РФ Козака о выходе России из переговоров по Донбассу, которое вчера появилось в СМИ, Украина не получала каких-то конкретных сигналов от Кремля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заинтересована в сохранении всей нормандско-минской инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"В 2014 году появилась целая инфраструктура мирного процесса, состоящая из нормандских саммитов, нормандского квартета министров иностранных дел, нормандского квартета советников лидеров четырех стран и Трехсторонней контактной группы... Украина заинтересована в сохранении этой инфраструктуры, которая показала, что способна выполнять эффективную и конструктивную роль, если РФ настроена на поиск решений, а не создание новых проблем", - сказал Кулеба.

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По его словам, кроме письма заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о выходе РФ из переговоров по Донбассу, которое вчера появилось в СМИ, Украина не получала каких-то конкретных сигналов от Кремля.

"Именно поэтому мы не спешим с выводами, а ждем дальнейших шагов России в этом направлении. Но мы будем подходить к этому вопросу с той позиции, которую я озвучил. Мы заинтересованы в сохранении всей нормандско-минской инфраструктуры", - отметил Кулеба.

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