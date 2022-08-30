Главный дипломат ЕС надеется получить политический "зеленый свет" для этой миссии.

Министры обороны Европейского союза на встрече в Праге рассчитывают подготовить почву для создания миссии по обучению украинских сил.

Как сообщает DW, об этом заявил во вторник высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель, прибывший в столицу Чехии.

"Ситуация на местах по-прежнему очень плохая. Украина нуждается в нашей поддержке, и мы продолжим ее оказывать. Общее политическое согласие [по учебной миссии] — это то, что, я думаю, мы должны получить сегодня. Я надеюсь, что мы получим политический зеленый свет для этой миссии", — сказал он, не вдаваясь в подробности.

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Министр обороны Чехии, которая сегодня главенствует в ЕС, Яна Чернохова подчеркнула, что "жестокая агрессия России будет самой важной темой сегодняшней встречи".

Как сообщал УНИАН, ранее в этом месяце глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз намерен начать миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.

Он анонсировал, что на встрече министров обороны ЕС в Праге это предложение будет "обсуждено политически".

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