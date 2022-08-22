Предложение будет "обсуждено политически" на следующей неделе на встрече министров обороны ЕС.

Европейский Союз намерен начать миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.

Как сообщает Euractiv, об этом в Испании заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, на следующей неделе на встрече министров обороны ЕС в Праге будет "обсуждено политически" предложение о начале крупной операции по обучению украинских военных.

"Кажется разумным, что война, которая длится и выглядит обреченной на окончание, требует усилий не только с точки зрения поставок, но и обучения и помощи в организации армии", – сказал Боррель.

Он не раскрыл подробностей относительно того, что это будет за программа подготовки, но отметил, что "конечно, это будет большая миссия". Он также выразил надежду, что она будет одобрена.

Боррель также отметил, что миссия разместится не в Украине, а в соседней стране.

"Мы сталкиваемся с настоящей, обычной войной, в которой мобилизуются сотни тысяч солдат, и любая миссия должна соответствовать поставленной задаче", – сказал Боррель.

Как писал УНИАН, во время визита в Киев бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, во время которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

К программе присоединились ряд стран. В частности, Новая Зеландия отправила 120 инструкторов, а Дания – 130 инструкторов. Швеция также присоединилась к странам, участвующим в обучении украинских военнослужащих в Великобритании.

Кроме этого, Канада возобновила программу учений для украинских военных. Для этого до 225 канадских военнослужащих были направлены в Великобританию.

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