Он также занял должность вице-премьера Украины.

Верховная Рада Украины назначила Алексея Чернышова вице-премьером Украины, министром национального единства Украины. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

За это решение проголосовало 237 народных депутатов Украины.

"Теперь вопрос – как будет утверждаться положение и бюджет на это. Пока на агентство по объединению (оно под Минэконом) заложено только 150 млн грн", - добавил Железняк.

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Кто такой Алексей Чернышов

Как известно, Алексей Чернышов был председателем правления и CEO НАК "Нафтогаз Украины". Также был Министром развития общин и территорий Украины в 2020-2022 годах и председателем Киевской областной государственной администрации в 2019-2020 годах.

Как сообщал УНИАН, в августе 2024 года президент Владимир Зеленский сказал о создании "министерства украинского единства". Он отметил необходимость усилить украинское институциональное присутствие в странах-партнерах. При этом добавил, что один из этих путей - это создание "министерства украинского единства" и противодействия российским влияниям на украинцев, прежде всего, за рубежом.

Народный депутат Украины Евгения Кравчук в комментарии журналистам сказала, что такое министерство будет создано до конца 2024 года.

Кравчук рассказала, что 4 сентября на фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что руководитель этого министерства "на самом деле будет больше времени проводить за рубежом". По ее словам, речь идет о том, что могут быть созданы определенные офисы или филиалы в странах, где проживает наибольшее количество украинцев - Польша и Германия.

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