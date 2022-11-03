В четверг, 3 ноября, Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий Украины.
Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, это открыло путь для его назначения главой "Нафтогаза".
"Голосование прошло без отчета. За – 279 депутатов", – сообщил нардеп.
Замена главы "Нафтогаза" - что известно
Как писал УНИАН, ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Юрий Витренко, вероятно, уйдет с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". А на его место могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.
Решение об отставке мог бы принять наблюдательный совет компании. Однако в условиях его отсутствия это обязательство Кабинета министров. Правительство приняло соответствующее решение 1 ноября.
Еще в сентябре издание Reuters сообщило, что Витренко готов уйти в отставку. Это решение якобы должно было помочь убедить инвесторов поддержать реструктуризацию долга компании.