Решение поддержали 279 народных депутатов.

В четверг, 3 ноября, Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий Украины.

Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, это открыло путь для его назначения главой "Нафтогаза".

"Голосование прошло без отчета. За – 279 депутатов", – сообщил нардеп.

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Замена главы "Нафтогаза" - что известно

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Юрий Витренко, вероятно, уйдет с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". А на его место могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Решение об отставке мог бы принять наблюдательный совет компании. Однако в условиях его отсутствия это обязательство Кабинета министров. Правительство приняло соответствующее решение 1 ноября.

Еще в сентябре издание Reuters сообщило, что Витренко готов уйти в отставку. Это решение якобы должно было помочь убедить инвесторов поддержать реструктуризацию долга компании.

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