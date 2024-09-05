Человек, который станет министром больше времени будет проводить за границей.

До конца года будет создано министерство единства в Украине. Об этом сказала народный депутат Украины Евгения Кравчук в комментарии журналистам.

По ее словам, речь идет о создании "министерства возвращения украинства или министерства единства". При этом убеждает, что идея создания нового министерства является актуальной.

"Мы стоим в таких очень экстраординарных вызовах. Это точно произойдет в этом году",- подчеркнула Кравчук.

По ее словам, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины "может быть частью конструкции" будущего министерства, поскольку оно занималось координацией связей с украинцами, которые находятся за рубежом. "Но юридическую конструкцию предложит Кабинет министров Украины", - подчеркнула она.

Кравчук рассказала, что 4 сентября на фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что руководитель этого министерства "на самом деле будет больше времени проводить за границей". По ее словам, речь идет о том, что могут быть созданы определенные офисы или филиалы в странах, где проживает наибольшее количество украинцев - Польша и Германия.

Кравчук отметила, что пока не найден кандидат на должность министра. "Собеседования продолжаются, кандидатов ищут. Поэтому этого не произошло сейчас, но в ближайшие месяцы, очевидно, мы вернемся к вопросу создания министерства и назначения руководителя", - сказала она.

Министерство единства в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе президент Владимир Зеленский анонсировал создание "министерства украинского единства". Он отметил необходимость модернизировать государственные институты так, чтобы они отвечали современной задаче единения всех украинцев вокруг Украины, вокруг защиты Украины, вокруг укрепления наших позиций в мире. Сказал, что необходимо усилить украинское институциональное присутствие в странах-партнерах.

Один из этих путей - это создание "министерства украинского единства" и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего, за рубежом.

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