В министерстве отметили, что к оправданию нацистских преступлений должна быть нулевая толерантность государства и общества.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на проведение в Киеве 28 апреля Марша вышиванок, посвященного дню создания дивизии СС "Галичина".

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 30 апреля.

Читайте такжеВ Киеве начался марш в честь создания дивизии "Галичина" (видео)В министерстве напомнили, что через неделю Украина будет чтить память "миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов".

"Мы должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества", - отметили в МИД.

Марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Вечером 28 апреля в Киеве состоялся Марш вышиванок, посвященный 76-й годовщине создания дивизии СС "Галичина".

В мероприятии приняли участие около 100 человек, они устроили шествие по центру города. Активисты несли символику дивизии и современных украинских подразделений.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен раскритиковала марш в честь дивизии.

Во фракции "Слуга народа" Марш вышиванок осудили и возмутились по поводу предоставления киевскими властями разрешения на проведение этого мероприятия.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович также считает, что не надо было праздновать день создания СС "Галичина".

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Автор: Катерина Комолова