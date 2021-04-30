В МИД осудили"любые проявления глорификации войск Ваффен-СС" / фото УНИАН

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на проведение в Киеве 28 апреля Марша вышиванок, посвященного дню создания дивизии СС "Галичина".

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 30 апреля.

Читайте такжеВ Киеве начался марш в честь создания дивизии "Галичина" (видео)В министерстве напомнили, что через неделю Украина будет чтить память "миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов".

"Мы должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества", - отметили в МИД.

Марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

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Автор: Катерина Комолова