На Западе хорошо понимают, что договоренности с Путиным ничего не стоят, пока он не проиграл, подчеркивает Андрусив.

Российская дипломатия на прошлой и позапрошлой неделе достигла значительных успехов в продовольственном шантаже Запада, пыталась пошатнуть поставки нового вооружения, внести раскол в вопросе санкций и подтолкнуть Украину к невыгодным переговорам.

Однако, все эти шаги завершились полным провалом для Кремля. Ракеты мы получим, а декларация саммита ЕС на следующей неделе будет достаточно жесткой, написал в Telegram советник главы МИД Виктор Андрусив.

По информации Андрусива, россияне в кулуарах требовали прекратить поставки новых ракет Украине, тогда они выходят на рубежи Донбасса и разблокируют порты для вывоза зерна.

"Однако, вся российская дипломатия пошла в след за кораблем по простой причине: Путина считают недоговороспособным. Фактически, напав на Украину без всякой причины (даже какой-то Гляйвиц - не придумали) Путин показал, что может перечеркнуть любые договоренности и договоры. Поэтому, какие бы заманчивые предложения ни приносила его дипломатия, нет ответа на вопрос: где гарантии, что Кремль что-то выполнит", - считает эксперт.

На Западе хорошо понимают, что договоренности с Путиным ничего не стоят, пока он не проиграл, подчеркивает Андрусив: "Поэтому ключевая задача — нанести ему военного поражения в Украине. И только после этого можно будет обсуждать мирные форматы".

Как писал УНИАН, США уже согласовали передачу Украине мощных реактивных систем залпового огня большой дальности. Также похоже, что Америка передаст ВСУ и высокоточные ракеты со спутниковым наведением, которые могут попадать в цель на расстоянии до 70 км

О решении официально сообщат на следующей неделе.

До этого у Вашингтона были опасения, что украинское войско будет бить по объектам России, что приведет к эскалации боевых действий.

Кроме того, стало известно и о передаче Украине мощного противокорабельного оружия - наземных пусковых установок с ракетами "Гарпун". Это, по словам командования, поможет деблокировать Черное море.

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