Российское командование начало переносить свои КП подальше от зоны поражения артиллерии ВСУ.

Командование 27 отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии Западного военного округа РФ, вовлеченной в войну против Украины, решили перенести свой командный пункт подальше от зоны действия артиллерии ВСУ.

Так оккупанты готовятся к передаче украинским силам мощных дальнобойных РЗСО типа Himars и M270, пишет Defense Express.

До этого момента россияне с 27-й омсбр держали свой КП в 3 км от госграницы с Украиной, но сейчас переносят его на 22 км от предыдущей локации - в Шагаровку Белгородской области.

Журналисты отмечают, что, вероятно, перенос командного пункта согласован с руководством, иначе бы к действиям российских военных возникли бы вопросы.

Итак, заключают в Defense Express, рашисты действительно готовятся к американским РСЗО на поле боя. Им известно, что целью реактивных систем станут их пункты управления войсками.

Как писал УНИАН, США уже согласовали передачу Украине мощных реактивных систем залпового огня большой дальности. Также похоже, что Америка передаст ВСУ и высокоточные ракеты со спутниковым наведением, которые могут попадать в цель на расстоянии до 70 км

О решении официально сообщат на следующей неделе.

До этого у Вашингтона были опасения, что украинское войско будет бить по объектам России, что приведет к эскалации боевых действий.

Кроме того, стало известно и о передаче Украине мощного противокорабельного оружия - наземных пусковых установок с ракетами "Гарпун". Это, по словам командования, поможет деблокировать Черное море.

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