США планируют включить в следующий пакет вооружений для Украины реактивные системы залпового огня HIMARS.

Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности.

Об этом пишет The New York Times.

О передаче, скорее всего, будет объявлено на следующей неделе, сказал один чиновник на условиях анонимности.

Пакет будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые могут стрелять намного дальше, чем пусковые установки, которые сейчас использует Украина.

Хотя официальные лица не предоставили подробностей о том, какие именно типы ракет будут предоставлены Соединенными Штатами, Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System) — высокоточное оружие со спутниковым наведением.

Ракеты достигают более 40 миль (65 км), что намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина.

Чиновник отметил, что администрация стремится убедиться, что Соединенные Штаты могут обоснованно аргументировать, что они не предоставляют Украине возможность нанести удар вглубь территории России.

Соединенные Штаты планируют включить в следующий пакет вооружений для Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, которые передвигаются на шасси колесных грузовиков.

Пусковые установки присоединятся к 155-миллиметровым гаубицам, которые Соединенные Штаты начали отправлять в Украину в прошлом месяце, поскольку Россия перешла к новому этапу войны, сосредоточившись на захвате большей территории на Донбассе на востоке Украины.

Грузовики Himars могут нести контейнер, загруженный либо шестью ракетами GMLRS, либо одной более крупной управляемой ракетой, и могут быстро перемещаться после выстрела.

Напомним, украинские власти давно просят об отправке ВСУ реактивных систем залпового огня MLRS.

27 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал не медлить с передачей РСЗО нашей стране. "Мы регулярно объясняем нашим партнерам срочность [такого решения]", — заявил руководитель ОП.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут и РСЗО. Издание написало, что об этом могут сообщить уже на следующей неделе. А сейчас, согласно информации от Reuters, Киев и Вашингтон согласовывают условия применения американского оружия.

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