Наибольшими оптимистами среди избирателей являются сторонники партии "Европейская солидарность", а скептиками - сторонники "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины".

Почти 40% украинцев считают, что местные выборы не изменят к лучшему ситуацию в стране и в общинах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 14-19 августа и обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос о положении страны после выборов, 41% респондентов поддержали мнение о том, что ничего не изменится, тогда как 29% выразили уверенность в изменениях к лучшему относительно ситуации в стране. Доля ожидающих изменений к худшему не превышает 5%.

Что касается улучшения ситуации в результате местных выборов в городах и селах, то 38% опрошенных уверены в том, что местные выборы не изменят ситуации в общинах, однако 34% считают, что выборы изменят положение дел в их общинах к лучшему. И в этом случае доля ожидающих изменений к худшему, не превышает 5%.

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По данным опроса, больше всего надеются на лучшее после местных выборов в западном макрорегионе: 41% респондентов ожидает такие изменения в своих общинах, а 36% - в целом в стране.

Наибольшими оптимистами среди избирателей являются сторонники партии "Европейская солидарность": 61% таких респондентов верит, что местные выборы и их результаты смогут улучшить ситуацию в городе или селе, где они проживают, и 57% - во всей стране.

Наиболее скептически настроены те, кто поддержал партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Как проводился опрос

Опрос проведен во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование исследования осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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Автор: Надя Пришляк