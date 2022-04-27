В проекте постановления отмечается, что эти нардепы действовали против суверенитета и независимости Украины.

Парламенту предлагают лишить депутатских мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного за антиукраинскую деятельность.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления "об утрате депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины" (регистрационный номер 7323) зарегистрированы в парламенте.

В проекте постановления говорится, что "в связи с проведением антиукраинской деятельности, которая является нарушением присяги народного депутата Украины, В. Медведчук, Т. Козак, В. Рабинович, А. Качный лишаются мандата народного депутата Украины".

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что все эти нардепы "на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета, независимости Украины, что является грубым нарушение присяги народного депутата Украины". Также отмечается, что на сегодня Медведчуку и Козаку уже предъявлено подозрение в совершении государственной измены.

Целью проекта постановления "является необходимость восстановления законности и справедливости в части обеспечения неукоснительного соблюдение присяги всеми действующими народными депутатами Украины и очищения рядов народных избранников от государственных изменников".

Как сообщал УНИАН, 13 апреля председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире информационного телемарафона отметил, что в Конституции Украины есть семь случаев лишения лица депутатского мандата, "и других не может быть".

"Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведется уголовное производство, и как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, то это является основанием, чтобы лишить его депутатского мандата", - сказал Стефанчук.

При этом председатель ВР напомнил, что парламент принял закон о коллаборационизме, который уже действует, и каждый, кто сотрудничает с врагом, будет привлечен к ответственности за сотрудничество с государством-агресоркою, за что предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы, а также запрет занимать ряд должностей. Кроме того, ограничивается доступ таких лиц к должностям, связанным с выполнением функций государства.

Подозрение Медведчуку и Козаку: что известно

11 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

3 февраля СНБО ввел санкции против оператора воздушных судов "JET4U S.R.L." и компаний-владельцев бизнес-джетов, которыми Козак и Медведчук осуществляли полеты в Россию.

В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму по так называемому "угольному делу" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК).

27 февраля 2022 года стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля его задержали. Сейчас он находится под стражей.

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