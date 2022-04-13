В украинском парламенте не должно быть лиц, которые смотрят в сторону РФ, потому, что все маски сброшены - подчеркнул Стефанчук.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал когда Виктора Медведчука можно лишить депутатского мандата.

Как передает корреспондент УНИАН, в эфире телемарафона Стефанчук отметил, что в Конституции Украины есть семь случаев лишения лица депутатского мандата "и других не может быть". "Мы знаем. что по поводу господина Медведчука ведется уголовное производство и как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, то это является основанием, чтобы лишить его депутатского мандата".

Стефанчук подчеркнул, что война расставила "все точки относительно многих процессов внутри Украины, и мы видим, что все те пророссийские ястребы, которые годами одевались как голуби мира - они все показали свое нутро незадолго до нападения или с первыми взрывами бомбы".

При этом напомнил, что парламент принял закон о коллаборационизме, который уже действует и каждый, кто сотрудничает с врагом он будет привлечен к ответственности, по его словам, за сотрудничество с государством-агресором предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы, а также запрет занимать ряд должностей и, кроме того, ограничивается доступ таких лиц к должностей, связанных с выполнением функций государства. "Я глубоко убежден, что в украинском парламенте ни в этом, ни в будущем уже нет лиц, которые смотрят в сторону РФ, потому, что все маски сброшены", - отметил Стефанчук.

Как известно, согласно Конституции Украины, полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае:

сложения полномочий по его личному заявлению;

вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении его;

признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;

невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции;

его смерти.

Как сообщал УНИАН, вечером 12 апреля Зеленский в Telegram сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Медведчука.

Президент также обнародовал фото депутата в наручниках.

Медведчук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемой "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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