По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя на Украине.

Контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя действия с российскими спецслужбами.

Об этом говорится в сообщении СБУ в соцсети.

"Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", которая предусматривала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и изменение госграницы. Эти идеи продвигали через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций", - отмечается в сообщении.

Кроме этого установлено, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию Путина относительно личного приема, чтобы "доложить" о подготовке мероприятий подрывной деятельности в Украине.

Во время обысков по местам пребывания злоумышленника правоохранители обнаружили документацию и печати "общественных организаций"; запрещенную символику; письмо из администрации Путина о полученном обращении; компьютерную технику, средства связи и черновые записи с доказательствами преступных действий.

В СБУ не указали личность задержанного. Также не сообщается где и когда произошло задержание.

Напомним, самого Медведчука задержали 12 апреля. Лычаковский районный суд Львова изменил ему меру пресечения на арест без возможности внесения залога. До этого он находился под домашним арестом и бежал 27 февраля.

Дело Медведчука

12 мая 2021 года Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 Уголовного кодекса) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года ему объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса), которое правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

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