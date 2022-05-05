Также прошла очередная серия обысков.

Суд наложил арест на корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, принадлежащих родственникам народных депутатов "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Арестованы корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, которые принадлежат родственникам кума Путина Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака, на которых находилось более 40 млн грн.

"В среду (4 мая - УНИАН) работники территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия проходили по шести адресам, один из них – на Киевщине, остальные - на территории Львовской области", - говорится в сообщении.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во львовские области.

Во время обысков изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности. ГБР будет инициировать наложение на них ареста и передачи в Национальное агентство по управлению активами.

Как писал УНИАН, 27 апреля уже проводились обыски на 22 объектах на Львовщине, которые принадлежат родственникам Медведчука и Козака.

Напомним, 27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

Соратник Виктора Медведчука, беглый нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, который находится под санкциями СНБО, вероятно, находится в России.

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