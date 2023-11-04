Министр обороны пообещал провести полную проверку по факту трагедии.

Министр обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил гибель военных из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады на Запорожье в результате удара РФ и пообещал наказать всех виновных в этой трагедии.

На своей странице в Фейсбук он выразил соболезнования семьям погибших воинов из 128-й бригады.

"Будут выяснены все обстоятельства случившегося. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии. Наш враг - коварный террорист. Нужно приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов.", - подчеркнул Умеров.

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Гибель воинов 128-й бригады на Запорожье - что известно

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие, а также ранены гражданские. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

В то же время в сообщении не уточняется, о каком именно количестве погибших и раненых военных и гражданских идет речь.

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