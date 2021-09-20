МИД Украины рассматривает приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что приезд в оккупированный Крым нескольких иностранных маргинальных политиков не легитимизирует незаконный избирательный процесс в Государственную Думу Российской Федерации, организованный на украинском полуострове.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал корреспонденту УНИАН, комментируя посещение оккупированного Крыма гражданами Франции, Сербии и других стран для якобы "наблюдения" за так называемыми выборами в Госдуму РФ.

"Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями" на выборах в Крыму. Иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итоги российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Более того, по нашей информации, наши партнеры предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова", - заявил Николенко.

Также дипломат отметил, что никаких оснований ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму нет.

"Рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу. Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс", - подчеркнул Николенко.

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Как сообщал УНИАН, 17, 18 и 19 сентября в России состоялись очередные выборы в Госдуму РФ.

Оккупационные власти организовали голосования в Крыму, также к голосованию было привлечено украинское население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

МИД решительно осудило незаконное проведение Россией выборов в Госдуму в Крыму и привлечение к голосованию украинцев с Донбасса.

Как сообщали некоторые СМИ, в Крым с целью якобы "наблюдения" за выборами в Госдуму приезжали бывшие и действующие депутаты Национального собрания Франции, политики из Сербии, Словакии, Венесуэлы и других стран.

Автор: Виталий Саенко