ЦИК обработала уже 20,06% протоколов.

По предварительным данным, партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную Думу РФ.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов Института социального маркетинга, пишет Интерфакс.

Так, "Единая Россия" набирает 45,2% голосов, "Коммунистическая партия Российской Федерации" - 21%, "Либерально-демократическая партия" - 8,7%, "Партия социалистов-революционеров" - 7,9%.

Остальные партии не преодолевают необходимый барьер. Ближе всего подошли к нему "Новые люди" (4,7%) и Партия пенсионеров (3,6%).

Читайте такжеНа границе Польши и Беларуси нашли тела трех человекОтмечается, что ЦИК обработала уже 20,06% протоколов.

По данным комиссии, КПРФ набирает 23,04%, ЛДПР - 8,77%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,14%.

По последним данным, в Госдуму проходит партия "Новые Люди" (6,87%).

Как известно, первые выборы федерального уровня проходили в России с 17 по 19 сентября.

Ранее российские СМИ сообщали, что жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, приехавшим проголосовать на выборах в Госдуму РФ в Ростовскую область, выдавали российские паспорта возле участка.

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Автор: Людмила Жерновская