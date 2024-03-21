В ЕС сейчас решают, как именно помочь Украине и улучшить уровень обороны для Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 21 марта, будет призывать лидеров ЕС принять радикальные планы по увеличению оборонных расходов, возобновив требования по общим облигациям, против которых категорически выступает Германия. Об этом пишет Financial Times.

"Настойчивость французского президента на саммите ЕС в Брюсселе должна обнажить разногласия относительно того, как финансировать крупнейшее перевооружение Европы со времен окончания холодной войны в условиях напряженных национальных бюджетов", - отмечается в материале.

По словам дипломатов, позиция Макрона может быть главной на саммите, где будут обсуждать, как обращаться с РФ, которая, по мнению некоторых столиц, среди которых и Париж, является "экзистенциальной" угрозой для континента.

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"Очевидно, что мы поднимаем этот вопрос, чтобы сказать, что нам нужны инновационные источники финансирования. Мы не хотим начинать дебаты с ограничений на источники финансирования, которые можно представить или мобилизовать. Поэтому еврооблигации для нас ... должны быть рассмотрены", - подчеркнул чиновник на Елисейских полях.

В материале отмечают, что Европейский Союз пытается решить, каким образом усилить поддержку Украины и сделать оборону Европы более надежной на фоне опасений о том, что помощь США для Киева уменьшается, или вообще может исчезнуть, если Дональд Трамп победит на президентских выборах.

Также в ЕС изучают много способов финансирования дополнительных оборонных расходов, а именно от использования частей своего общего бюджета до умеренного отношения к военным расходам в соответствии с правилами, которые регулируют дефицит национальных бюджетов.

"Среди других противоречивых предложений - использование доходов от российских суверенных активов, иммобилизованных в Европе, для финансирования вооружений для Украины, а также разрешение Европейскому инвестиционному банку - кредитному учреждению блока - инвестировать больше средств в оборону. Предложение по российским активам, которое Еврокомиссия выдвинула в среду, может принести около 3 млрд евро в год", - добавляют авторы статьи.

В то же время дипломаты ЕС отметили, что лидерам еще рано принимать на этой неделе такое решение, ведь государствам, в которых есть сомнения, понадобится больше времени, чтобы определиться со своей позицией. Речь идет о таких странах, как Венгрия, Мальта и Кипр, которые находятся в неудобном положении из-за использования российских активов на вооружение.

В Париже заявили, что все потенциальные варианты финансирования должны рассматриваться совместно с учетом важности цели развития оборонной промышленности Европы при одновременной поддержке Украины.

Такую концепцию совместных заимствований поддержали некоторые другие лидеры, среди которых и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Однако Германия и несколько других стран, такие как Нидерланды и Дания, отмечают, что идея совместных заимствований не является вариантом, который может быть успешным.

"Мы должны найти способ профинансировать усиление нашей оборонной промышленности и как помочь Украине. Нам нужны европейские деньги. Но [совместные заимствования] - это очень сложно", - подчеркнул премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В свою очередь, по словам одного из немецких чиновников, дискуссии о новых совместных заимствованиях только будут отвлекать внимание от насущной необходимости помочь Украине и более реальных решений, среди которых и использование активов РФ.

"Дебаты о возможных дополнительных финансовых инструментах в будущем могут быть интеллектуально стимулирующими, но на самом деле не помогут нам в текущей ситуации", - объяснил чиновник.

В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель поддержал позицию Макрона и будет призывать других союзников к ее обсуждению.

"Президент [Европейского Совета] настаивает на проведении дебатов. Мы должны решить этот вопрос на уровне лидеров", - заверил высокопоставленный чиновник ЕС, который участвует в подготовке саммита.

Помощь Украине от ЕС: последние новости

Как писал УНИАН, Нидерланды помогут Киеву с закупкой боеприпасов для F-16 и дронов. На это страна выделила более 150 млн евро. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен также заявила, что Нидерланды отправят ранее истребители F-16 в Румынию, чтобы обучались украинские и румынские пилоты.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг перебои с поставками западной помощи для Украины. По его словам, на территории Украины ежедневно происходят разгрузки.

"Ежедневно на нашей территории происходит разгрузка. Иногда в большем количестве, иногда в меньшем. Но нет ни одного дня, чтобы у нас не было помощи наших партнеров", - заверил он.

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