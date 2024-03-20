Помощи не всегда много, но она никогда не останавливалась полностью, уверяет глава СНБО.

Несмотря на проблемы с военной помощью от США, поток западного оружия в Украину полностью никогда не останавливался. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Каждый день на нашей территории происходит разгрузка. Иногда в большем количестве, иногда в меньшем. Но нет ни одного дня, чтобы у нас не было помощи наших партнеров", – рассказал он.

Глава СНБО подчеркнул, что большая команда – президент, МИД, послы – работает постоянно над тем, чтобы эта западная помощь продолжала поступать.

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"Все работают, чтобы этот поток, этот ручеек ни в коем случае не пересыхал", - сказал он.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня стало известно, что правительство Испании одобрило передачу Украине еще 20 танков Leopard 2A4. До сих пор эти машины находились на консервации, поэтому потребуется некоторое время, чтобы привести их в порядок перед отправкой в Украину.

Также мы рассказывали, что накануне состоялся очередной саммит стран-партнеров Украины в "формате Рамштайн". Как заявили в Минобороны Украины, боеприпасы были главной темой встречи, и много стран заявили о новых пакетах помощи, в которые входят боеприпасы разных калибров, включая 155 мм, 152 мм и 105 мм.

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