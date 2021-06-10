Руководитель немецкого МИД подчеркнул, что завершение "Северного потока-2" привязано к тому, чтобы транзит газа продолжал проходить через украинскую территорию.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заверил, что ФРГ имеет четкую и неизменную позицию относительно проекта «Северный поток-2».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине.

«Канцлер Ангела Меркель об этом уже говорила президенту Путину несколько лет тому назад: завершение «Северного потока-2» привязано к тому, чтобы транзит газа и в дальнейшем проходил через украинскую территорию. Это причина того, почему мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 года соглашение о продолжении транзита», - отметил он.

Маас подчеркнул, что позиция Меркель и немецкого правительства по этому вопросу является четкой и неизменной с тех пор.

Читайте такжеКулеба рассказал о "тяжелых" переговорах по "Северному потоку-2" и "нормандскому формату"«Мы будем и в дальнейшем говорить России, что она останется неизменной», - подчеркнул глава МИД Германии.

Ситуация вокруг "Северного потока-2"

Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим «Северным потоком-1».

Но из-за санкций, которые одобрила палата представителей Конгресса США в законе об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2" не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский «Газпром». Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении процесса укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток-2».

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Автор: Антонина Доломанжи