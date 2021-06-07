Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом.

Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что США гарантируют Украине максимальные гарантии ее безопасности в вопросе достройки газопровода "Северный поток-2".

Об этом УНИАН рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский сказал, что российский газопровод - это вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня.

"Президент Байден в свою очередь подтвердил гарантии безопасности для Украины в максимально широком смысле этого слова", - рассказал Подоляк.

Читайте такжеВ НАТО пока нет согласия относительно предоставления ПДЧ для УкраиныВ Офисе президента отметили, что в целом разговор был очень содержательным, очень конкретным и продолжался дольше, чем было запланировано.

"Обсудили весь спектр актуальных тем - войну на Донбассе, интеграцию в НАТО, реформирование Украины, политику деолигархизации в Украине. Ключевое: президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон уже в июле. Поэтому, контакты между президентам продолжатся и в формате личной встречи ", - резюмировал советник руководителя ОП.

Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что ждет встречи с Байденом в июле.

Дякую @POTUS@JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

Встреча Байдена и Путина

В среду Джо Байден отправится в свое первое зарубежное турне в статусе президента США. Он встретится с союзниками по НАТО, лидерами G7 и руководством Евросоюза.

16 июня президент США планирует встретиться в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным. Он намерен обсудить с ним вопросы европейской безопасности (в частности - войну в Украине) и неприкосновенность суверенитета США.

Сегодня он пригласил президента Украины Владимира Зеленского этим летом посетить Белый дом.

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Автор: Людмила Жерновская