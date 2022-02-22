Непризнанный лидер Беларуси обратился к украинцам, но не забыл о русских.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно обратился к украинцам на фоне признания Путиным террористических организаций "ЛДНР". Он призвал к миру, но и вступился за Россию.

Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко заявил, что его позиция была неизменной. Он предлагал мир.

По мнению Лукашенко, даже самые страшные войны забываются, но "шрамы на сердцах наших славянских народов" остаются. Поэтому Лукашенко считает, что Украина должна "отмахнуться от заокеанских хозяев".

"Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории. Это наш путь - путь миролюбия и согласия", - подчеркнул он.

В то же время белорусский диктатор вступился за Россию и заявил, что не позволит "расстреливать россиян в спину через Беларусь".

"Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится. Поэтому еще раз повторяю: надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в пользу народов. Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть", - заявил он.

Напомним, что вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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