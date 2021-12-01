Лукашенко утверждает, что контрабандное оружие из Украины перебрасывали в Беларусь еще и раньше, после президентских выборов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что находящимся в Беларуси беженцам направлялось из Украины контрабандное оружие.

Как сообщает агентство БЕЛТА, об этом Лукашенко сказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

По словам Лукашенко, расчет был на то, что беженцы используют оружие в ответ на действия польских силовиков и это положит начало конфликту на границе. "И молодцы КГБ: они обнаружили попытку перебросить туда оружие, когда только замышляли, и мы начали охранять этот лагерь, - рассказал самопровозглашенный президент. - Я должен сказать, что давно бы уже столкновение произошло на границе с Литвой и Польшей. Поэтому нам приходится охранять этот лагерь от проникновения оружия, которое идет из зоны боевых действий, из Украины, через украинскую границу туда, на территорию Беларуси".

Лукашенко утверждает, что контрабандное оружие из Украины перебрасывали в Беларусь еще и раньше, после президентских выборов.

Также, отметил он, был зафиксирован факт трафика оружия из Донбасса через российскую границу в Беларусь. "За два года один случай, все остальное шло через украинскую границу. И началось это до беженцев", - отметил он.

Читайте также"Побежали впереди НАТО": Лукашенко обвинил Украину в "маневрах и провокациях на границе

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

Автор: Светлана Закелова