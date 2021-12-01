Президент Беларуси заявил о теснейшей связке с Российской Федерацией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, в случае проявления "агрессии" со стороны Украины в отношении РФ, Минск займет сторону Кремля.

Об этом Лукашенко сообщил в интервью РИА Новости.

Читайте такжеЛукашенко в разговоре с пропагандистом Киселевым назвал Крым "российским" (видео)"Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш", - заявил Лукашенко, добавив, что таковы его твердые убеждения и это высказывание не является проявлением эмоций.

Также президент Беларуси заявил о поддержке РФ в случае "агрессии" со стороны Украины.

"Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – юридически, экономически, политически – будем с Россией", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в интервью одиозному кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Александр Лукашенко назвал Крым "российским".

"После референдума и де-юре Крым стал российским. И мое посещение Крыма, на что имею полное право, под чьим оно там протекторатом, руководством и чей бы не был Крым... Это и мой Крым", – заявил Лукашенко.

В МИД Украины уже отреагировали на слова президента Лукашенко. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что посещение Лукашенко Крыма вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.

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Автор: Екатерина Малюга