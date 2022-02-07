"Пообещал-делай!": Лукашенко требует, чтобы Путин присвоил ему звание полковника

Неузнаваемый президент Беларуси отметил, что "отблагодарит" лидера РФ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин обещал ему воинское звание полковника.

Об этом Лукашенко заявил во время интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Непризнанный лидер Беларуси заметил, что Путин пока не сдержал своего обещания.

"Я подполковник, я же не могу себе звезду генералиссимуса повесить, или генерала. Путин - полковник, обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил", – возмутился белорусский политик.

На уточняющий вопрос, какое воинское звание может предоставить ему президент России, Лукашенко ответил: "Полковника российской армии".

Соловьев: Ну и как Вы себе представляете, президент независимой Беларуси является полковником российской армии?

Лукашенко: Это уже моя проблема, а не ваша. Пообещал - делай.

Непризнанный президент Беларуси добавил, что ему вполне подойдет, если Путин присвоит ему звание полковника Советской армии. Лукашенко отметил, что "отблагодарит" Путина за звание присвоением ему звания генерала Беларуси.