Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" отмечает, что локдаун должен быть направлен на снижение темпов эпидемии и сохранение здоровья каждого украинца.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что на Часе вопросов к правительству в парламенте необходимо заслушать министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в частности, о возможных вариантах по локдауну.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

"Сейчас тема номер один в стране - это медицина, это пандемия, это возможные варианты локдаунов. Мое личное мнение, что каким бы ни был локдаун - интеллектуальный, адаптивный карантин или еще какой - он, в первую очередь, должен быть направлен на снижение темпов роста эпидемии и сохранение здоровья каждого украинца ... Приглашаем снова господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы борьбы с эпидемией и возможных вариантов локдаунов, карантинов и так далее", - отметил Корниенко.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вероятность полного локдауна в Украине составляет 90%.

По его словам, в правительстве рассматривают новый формат локдауна. «Правительство заявляет о каком-то интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный реалиями в каждом регионе, в том числе и общественный транспорт и т.д.», - сказал он в эфире канала «Украина 24». Также Арахамия не исключил, что локдаун могут ввести на новогодние праздники.

29 ноября народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский сообщил в Telegram, что Кабинет министров планирует ввести в Украине полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

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Автор: Татьяна Поляковская