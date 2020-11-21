Премьер-министр отметил, что ограничения усилят, если эпидситуация в стране после «карантина выходного дня» не улучшится. Дата жесткого карантина еще не определена.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти рассматривают введение более жесткого карантина «как план Б», если эпидситуация в стране после «карантина выходного дня» не улучшится.

Об этом он написал в Facebook.

«Вместо традиционных экономических итогов недели сегодня расскажу о планах Правительства относительно карантина», - отметил премьер.

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По его словам, «карантин выходного дня» остается разумной альтернативой локдауну.

«Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому в эти и следующие выходные будет действовать «карантин выходного дня». После этого мы можем оценить его результат. Мы усматриваем этот результат в выходе на плато по количеству заболевших», - пояснил Шмыгаль.

Что же касается введения более жесткого карантина глава правительства отметил, что этот план действительно разрабатывается.

«НО - это план Б, если не сработает «карантин выходного дня». Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Ограничения для каких мест скопления людей лучше применить», - сообщил премьер.

Он добавил, что также правительство ежедневно проводит консультации с эпидемиологами и инфекционистами, анализируется ситуация по каждому региону.

«Всё это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты о введении более жесткого карантина сейчас нет», - резюмировал Шмыгаль.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделением, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» на выходные бизнеса.

По данным Минздрава, 20 ноября в Украине в очередной раз был установлен новый антирекорд по количеству больных COVID-19 - выявлено 14 тыс. 580 новых случаев.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 612 тыс. 665 человек; умерли 10 тыс. 813 человек.

19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря либо с 20-25 декабря.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более жесткий карантин потребуют, когда суточный прирост новых случаев COVID-19 превысит 30 тысяч.

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Автор: Виктория Токарева