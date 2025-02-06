В издании подчеркнули, что Киев сохраняет Курскую область как козырь для потенциального обмена территориями.

После того, как летом украинские военные неожиданно захватили часть Курской области РФ, российский президент Владимир Путин заявил, что главной задачей Минобороны страны является отбитие вторжения. Прошло уже шесть месяцев, а россияне до сих пор пытаются выполнить задачу своего диктатора, пишет Bloomberg.

"Неспособность Путина выгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны. В то время как российские войска продолжают постепенно продвигаться на поле боя на востоке Украины, Киев сохраняет Курскую область как козырь для потенциального обмена территориями на любых переговорах", - подчеркивают в материале.

В издании отмечают, что первая оккупация территории РФ со времен Второй мировой войны является "личной неудачей для Путина", ведь его внутренний имидж базируется на том, что он является сильным лидером, который защищает интересы нации.

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"В целом, эффективность военных операций ниже, чем ожидалось. Система не была особо подготовлена - ни к потере территории, ни к тому, что все затянется", - отметил глава Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

В то же время в Bloomberg отмечают, что боевые действия охватывают лишь небольшую территорию Курской области. Однако украинское наступление в регион с населением около миллиона человек, стало шокирующим для россиян, которые на третий год войны почувствовали последствия вторжения, которое начал Путин.

В свою очередь российские чиновники оценили, что около 150 тысяч человек на Курщине покинули свои дома из-за боевых действий. Также недовольство неспособностью государства защитить своих граждан растет. В частности, в январе сотни людей вышли на митинги в Курске и жаловались на то, что чиновники делают мало для того, чтобы разместить переселенцев или помочь им найти пропавших без вести родственников.

"В нашей стране идет война, а государство оказалось абсолютно не готовым к этому, начиная от укреплений и заканчивая жилищными сертификатами", - заявил курский активист и волонтер, занимающийся поиском пропавших без вести на оккупированных Украиной территориях, Владимир Синельников.

Однако консультант лондонского аналитического центра Chatham House Николай Петров отметил, что в Кремле рассматривают Курскую область как "региональную проблему, а не национальную".

"Это означает, что спешить некуда", - объяснил он.

Несмотря на то, что Курская операция не остановила наступление РФ на востоке Украины, Кремль отправил тысячи военных, чтобы попытаться вытеснить украинские силы из региона.

"Это может влиять на Путина, поскольку Трамп давит на него, чтобы он "заключил соглашение" о прекращении войны, и угрожает "большими" новыми санкциями, если он откажется", - подчеркнули в материале.

Кроме того, Россия дала понять, что ее стратегия заключается в том, чтобы продолжать наступление для давления на Украину и США, чтобы страны согласились на условия Москвы. В то же время официальные лица говорят, что РФ может вести войну еще два-три года.

"Путину приходится расставлять приоритеты, поскольку его силы истощены, и он, похоже, больше сосредоточен на достижениях в Украине, чем на отвоевании территории в Курской области, - добавил старший аналитик лондонской компании стратегической разведки "Призма" Бота Илияс.

Курская операция - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским оккупантам не удастся вытеснить ВСУ из Курщины в ближайшее время. По его словам, украинская армия стабильно держит там ситуацию и будет ее держать и в дальнейшем.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что теперь в Курской области возможны два сценария:

"Враг будет перегруппировываться и задействовать силы и резервы. Если не будет северокорейцев, то им надо будет снимать войска с фронта. Или они возьмут определенную паузу до ожидания подкрепления и будут задействовать авиацию, вести обстрелы артиллерией, дронами, но количество наземных атак может уменьшиться".

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