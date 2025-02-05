Президент заявил, что не будет высказывать мнения относительно того, была ли операция на Курщине исторической.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российским войскам не удастся вытеснить Вооруженные силы Украины из Курской области, а это влияет на другие участки фронта. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после встречи с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве.

Зеленский отметил, что завтра будет ровно полгода очень важной операции Вооруженных сил Украины на Курском направлении.

"И вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян к Украине по Курскому направлению", - сказал Зеленский.

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Президент заявил, что не будет высказывать такие мысли, была ли операция на Курщине исторической, но этот рейд был очень важным. Зеленский подчеркнул:

"Мы там стабильно держим ситуацию и мы будем ее держать и дальше. Там большие потери у россиян, очень большие. Они их занижают очень сильно. У них эти корейцы разбегаются. Мы это видели".

Он напомнил о поражении российских командных пунктов на Курщине. Это было осуществлено дальнобойным оружием как украинского, так и иностранного производства.

"Мы несколько очень важных военных пунктов управления поразили, и это очень серьезные шаги. Они важны. И я думаю, что они не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время точно с этой территории. И это как магнит держит их 60 тысяч на сегодня, может больше уже военных на Курщине. Только на этом направлении. Это дало возможность стабилизировать ситуацию на Харьковщине", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как сказал президент, это не останавливает россиян от нанесения ракетных ударов на территории Украины, как это недавно произошло в Изюме и в Купянске.

"Но то, что их войска там более слабые стали, и то, что мы там сегодня контролируем ситуацию, и на Харьковщине, и на некоторых уже направлениях востока в Донецкой области - но, в Донецкой области сложнее всего. Важно, что на Запорожье мы держим ситуацию. Она лучше", - добавил Зеленский.

Также президент привел пример того, что миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС не удалось провести ротацию своего состава на Запорожском направлении. Зеленский заявил:

"И именно там был мост, где эти ротации проходили, потому что этот мост был контактным мостом войск наших и врага. И сейчас то, что россияне не хотели и тормозили ротации, потому что мы продвинулись вперед, и они хотят продолжать ротации на том же мосту. Для этого нашим войскам надо отходить назад. Конечно, они не будут отходить, потому что все это дорого нам стоит - все эти шаги вперед".

Он отметил, что самым сложным направлением на фронте является Покровское и Кураховское направления.

"Все силы там у врага. Это там, где им еще удается - говорю "еще", потому что знаю, что очень наши воины пытаются все это сбить, эту инициативу, которая у них осталась именно там на востоке. Это единственное, где у них осталась эта инициатива", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, как сказал президент, есть понимание, где российские захватчики хотят проводить контрнаступательные действия, и где увеличивают количество войск.

"Главное - понимать и готовиться", - подчеркнул Зеленский.

Курская операция ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, рискованная попытка Украины захватить Курскую область РФ может в конце концов оправдать себя, если не по другим причинам, то из-за удачного момента. В частности, удерживание этой территории может принести Украине большое преимущество с точки зрения усиления позиции на переговорах о мире. (

В российском информационном пространстве появилось наблюдение, что через полгода после начала операции ВСУ в Курской области российский диктатор Владимир Путин почти перестал говорить о том, что происходит в регионе. Это происходит на фоне того, как продвижение оккупантов постепенно замедляется.

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