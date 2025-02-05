Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российским войскам не удастся вытеснить Вооруженные силы Украины из Курской области, а это влияет на другие участки фронта. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после встречи с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве.
Зеленский отметил, что завтра будет ровно полгода очень важной операции Вооруженных сил Украины на Курском направлении.
"И вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян к Украине по Курскому направлению", - сказал Зеленский.
Президент заявил, что не будет высказывать такие мысли, была ли операция на Курщине исторической, но этот рейд был очень важным. Зеленский подчеркнул:
"Мы там стабильно держим ситуацию и мы будем ее держать и дальше. Там большие потери у россиян, очень большие. Они их занижают очень сильно. У них эти корейцы разбегаются. Мы это видели".
Он напомнил о поражении российских командных пунктов на Курщине. Это было осуществлено дальнобойным оружием как украинского, так и иностранного производства.
"Мы несколько очень важных военных пунктов управления поразили, и это очень серьезные шаги. Они важны. И я думаю, что они не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время точно с этой территории. И это как магнит держит их 60 тысяч на сегодня, может больше уже военных на Курщине. Только на этом направлении. Это дало возможность стабилизировать ситуацию на Харьковщине", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, как сказал президент, это не останавливает россиян от нанесения ракетных ударов на территории Украины, как это недавно произошло в Изюме и в Купянске.
"Но то, что их войска там более слабые стали, и то, что мы там сегодня контролируем ситуацию, и на Харьковщине, и на некоторых уже направлениях востока в Донецкой области - но, в Донецкой области сложнее всего. Важно, что на Запорожье мы держим ситуацию. Она лучше", - добавил Зеленский.
Также президент привел пример того, что миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС не удалось провести ротацию своего состава на Запорожском направлении. Зеленский заявил:
"И именно там был мост, где эти ротации проходили, потому что этот мост был контактным мостом войск наших и врага. И сейчас то, что россияне не хотели и тормозили ротации, потому что мы продвинулись вперед, и они хотят продолжать ротации на том же мосту. Для этого нашим войскам надо отходить назад. Конечно, они не будут отходить, потому что все это дорого нам стоит - все эти шаги вперед".
Он отметил, что самым сложным направлением на фронте является Покровское и Кураховское направления.
"Все силы там у врага. Это там, где им еще удается - говорю "еще", потому что знаю, что очень наши воины пытаются все это сбить, эту инициативу, которая у них осталась именно там на востоке. Это единственное, где у них осталась эта инициатива", - подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем, как сказал президент, есть понимание, где российские захватчики хотят проводить контрнаступательные действия, и где увеличивают количество войск.
"Главное - понимать и готовиться", - подчеркнул Зеленский.
Курская операция ВСУ - что известно
Как сообщал УНИАН, рискованная попытка Украины захватить Курскую область РФ может в конце концов оправдать себя, если не по другим причинам, то из-за удачного момента. В частности, удерживание этой территории может принести Украине большое преимущество с точки зрения усиления позиции на переговорах о мире. (
В российском информационном пространстве появилось наблюдение, что через полгода после начала операции ВСУ в Курской области российский диктатор Владимир Путин почти перестал говорить о том, что происходит в регионе. Это происходит на фоне того, как продвижение оккупантов постепенно замедляется.