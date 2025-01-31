Из-за значительных потерь Россия была вынуждена замедлить свое наступление.

Несмотря на отчаянные атаки врага в Курской области (РФ), значительного продвижения у россиян здесь не произошло. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, Силам обороны Украины удается удерживать рубежи. "Мы прошли 20 января (дата инаугурации президента США Дональда Трампа - УНИАН) - это был такой этап, до которого была большая активизация боевых действий на Курщине - россияне применяли все, что могли, в том числе в больших объемах войска КНДР. Это была такая сакральная дата для российских войск - выполнить задачи и убедить, видимо, на внешнеполитической арене, что нужно вести переговоры, но этого не удалось", - отметил Мусиенко.

По его словам, за эту неделю несколько замедлено наступление врага, который не имел значительных успехов. При этом напомнил, что произошел отвод северокорейских военных из-за значительных потерь на поле боя.

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Мусиенко отметил, что сейчас возможны два сценария развития событий. "Враг будет перегруппировываться и задействовать силы и резервы. Если не будет северокорейцев, то им надо будет снимать войска с фронта. Или они возьмут определенную паузу до ожидания подкрепления и будут задействовать авиацию, будут вести обстрелы артиллерией, дронами, но количество наземных атак может уменьшиться", - отметил он. При этом не исключает, что это может быть пауза для перегруппировки и возобновления масштабных боевых действий.

Он напомнил, что с октября 2024 года российские войска фактически в наступлении. По его словам, к сожалению, на сегодня полного истощения у врага еще нет, но наступательные действия несколько меняются, в частности, на Курщине, когда наносятся удары по командным пунктам, потому что это на несколько суток, как минимум, приводит к нарушению планирования.

Бои на Курщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, российские морские пехотинцы и десантники бросают свою бронетехнику прямо на позиции украинских военных в Курской области и в панике убегают, встречая сопротивление 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американскими боевыми машинами М-2.

Следствием таких атак становится лишь растущее количество уничтоженной техники. Россияне отчаянно пытаются освободить Курскую область и несут огромные потери.

Во время трехдневного штурма, который начался 18 января с участием 155-й отдельной морской пехотной бригады и 234-го десантно-штурмового полка РФ, было уничтожено 14 БМП и БМД, а также три танка Т-80. Еще один штурм, состоявшийся во вторник или незадолго до него, закончился для РФ потерями по меньшей мере четырех танков, боевых бронемашин и одного пикапа.

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