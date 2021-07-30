Такой документ принят впервые за 30 лет независимости Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял Стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске (Донецкая область).

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную Стратегию внешнеполитической деятельности. Предыдущие 30 лет, конечно, внешняя политика тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода, мы имели эти шатания, прыжки из стороны в сторону и недостаточную эффективность работы по ряду направлений. Благодаря принятию этой стратегии сегодня мы сможем эти проблемы устранить", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что президент Владимир Зеленский ранее поручил разработать такую стратегию и сделать ее предметной, а не "водянистой".

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"Мы этого результата достигли. В документе четко определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны", - заявил Кулеба.

По его словам, в документе определены шесть приоритетных направлений внешней политики.

В частности, первый приоритет - это обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом глава МИД отметил, что очень благодарен секретарю СНБО Алексею Данилову за то, что стратегия была одобрена на заседании именно в Краматорске.

"Где же ее еще принимать, как не на очень коротком расстоянии от временно оккупированных Россией территорий Украины", - сказал министр.

Второй приоритет - противодействие агрессивной политике РФ, третий - курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, четвертый - продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, пятый – защита прав и интересов граждан Украины за границей и шестой - продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Кулеба добавил, что стратегия - это объемный документ, который состоит из 254 пунктов.

Глава МИД добавил, что содержание стратегии можно систематизировать по трем основным темам.

"Первое: Украина активный участник международной политики. Второе: Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. И третий: Украина - это страна новых экономических возможностей. Вот эти три принципа и подхода, которые будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене", - заявил Кулеба.

Автор: Виталий Саенко