Посольство Украины в Таджикистане постоянно поддерживает украинцев, оставшихся под Кабулом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о 12 украинских гражданах, которые находятся на военной базе на окраине Кабула.

Об этом сообщил глава МИД в социальной сети Facebook, как только он переговорил по телефону с одним из 12 украинских граждан на военной базе вблизи Кабула.

Кулеба заявил, что состоялся приветливый и предметный разговор о положении дел и о том, как вернуть их домой.

"Мы договорились полностью координировать наши совместные действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого - спокойствия и координации", - подчеркнул он.

При этом министр возразил, что Украина якобы бросила этих 12 человек на произвол судьбы.

Читайте также"Талибан" зовет "Аль-Каиду" строить в Афганистане "колыбель джихада" - СМИ"Во-первых. Их бросили - ложь. С ними с самого начала кризиса была установлена связь, и ее постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане. Во-вторых. Всех вывезли, одни украинцы остались — ложь. На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы — молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти с базы — невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос", — отметил Кулеба.

"В-третьих. Нашим угрожают — ложь. Сейчас никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Этот вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-то запугиваний. В-четвертых. Это наши военнослужащие в Афганистане — ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, что является субконтрактором ООН. Поэтому просьба к СМИ и пользователей соцсетей не вестись на провокации и не разгонять дезу о "военнослужащих"", - подчеркнул он.

Министр уверяет, что украинцы будут спасены.

"Ребят вывезем либо мы, либо компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы будем оказывать полную поддержку", — заявил министр.

Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно

По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцев афганского происхождения желали покинуть Афганистан, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан". Сейчас самое главное для этих украинцев-чтобы они добрались до аэропорта Кабула.

Раньше Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран — Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. Украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

Автор: Станислав Кожемякин