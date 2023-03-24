В частности, речь идет о преступлении агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что подозреваемого в совершении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина надо осудить за то, что называют "матерью всех преступлений".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время общения с журналистом Вадимом Карпяком в Instagram. Глава МИД рассказал о различии между Международным уголовным судом и будущим специальным Трибуналом, который будет создан с целью наказания за преступление агрессии.

"МУС может осудить все, кроме преступления агрессии. Поэтому нам нужен Трибунал по преступлению агрессии. Мало осудить Путина за то, что он стоит за похищением детей, за убийством военнопленных, за разрушением артиллерией и ракетами гражданской инфраструктуры, за расстрелом и пытками гражданских и военных. Нужно осудить Путина за то, что называют "матерью всех преступлений", а "матерью всех преступлений" - есть преступление агрессии", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что по ряду причин МУС этого сделать не сможет ни при каких обстоятельствах.

"Поэтому, когда говорят: спецтрибунал, чтобы осудить Путина за военные преступления - это неправильно. Это спецтрибунал, чтобы осудить за одно преступление-преступление агрессии. Но не только Путина, а всех, кто участвовал в принятии этого решения", - подчеркнул Кулеба.

При этом, он не совсем согласился с утверждением, что речь идет о "Нюрнберге-2".

"Если бы это был" Нюрнберг-2", то конечно, все было бы быстрее. Но ведь, мы действуем в условиях верховенства права, и не победители судят побежденного, а международная коалиция создает в рамках имеющейся правовой базы спецтрибунал", - одержал победу Кулеба.

Министр отметил, что в этом процессе возникает много юридических вопросов, и в частности относительно иммунитета Путина как главы государства.

"В случае Международного уголовного суда - этот иммунитет не может быть применен. А в случае Спецтрибунала - как может, так и не может", - отметил Кулеба.

Ордер на арест Путина

Как сообщал УНИАН, 17 марта вторая палата досудебного рассмотрения Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Это означает, что они могут быть арестованы на территории всех стран, ратифицировавших Римский статут.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Россия обращается с детьми как с военными трофеями, а именно обвинение "носит как почетный знак".

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