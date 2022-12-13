Дмитрий Кулеба отметил, Украина стремится к миру больше всех других государств в мире.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украине необходим справедливый и долговременный мир, а не отложенная война.

"Время от времени российские чиновники делают пустые заявления, говоря, что они, возможно, готовы к переговорам. Никто не должен быть введенным в заблуждение: Россия не изменила свои ультиматумы и до сих пор хочет покорить всю Украину. Чего они сейчас хотят, то это не мира, а паузы в агрессии, чтобы продолжить ее позже. Мы не будем играть в эту игру", - подчеркнул Кулеба во время онлайн-брифинга.

В частности, министр отметил, Украина стремится к миру больше всех других государств в мире.

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"Но мы хотим реального мира, справедливого мира, долговременного мира. Не другой отложенной войны", - подчеркнул глава МИД.

При этом он отметил, что ни один международный партнер Украины не заинтересован в затяжном или замороженном конфликте.

"Именно по этой причине президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира Украины с десяти шагов. Это путь к прекращению российской агрессии, восстановлению мира и укреплению уважения к международному праву", - добавил Кулеба.

Глава МИД призвал все страны мира поддержать формулу мира.

"Каждое государство может выбрать элементы из формулы и сотрудничать вместе с Украиной над их воплощением", - сказал Кулеба.

Он сказал, что Украина планирует привлечь не только европейские и западные страны, но и страны с других континентов глобального Юга, чтобы формула мира стала универсальной в мире, а не только западным видением мира.

"Мы планируем организовать глобальный саммит формулы мира для ее воплощения. Мы считаем, что эта инициатива должна стать глобальным форматом. Формула мира открывает окно возможностей для каждой страны", - подчеркнул Кулеба.

Прекращение войны: позиция Украины относительно мира

В ноябре 2022 года в Индонезии состоялся саммит G20. На саммите Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. По словам президента Украины, каждый пункт формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная и энергетическая безопасность; противодействие экоциду; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

12 декабря Зеленский, выступая на саммите G7, назвал три шага, необходимые для ускорения достижения мира. Речь идет о предоставлении Украине современного вооружения; сохранении финансовой, энергетической и социальной стабильности; новой дипломатии для приближения освобождения всех украинских пленных и территорий.

Зеленский призвал Россию на Рождество начать вывод войск из Украины. Он подчеркнул, что если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий.