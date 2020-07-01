Кулеба предложил ЕС усилить направление безопасности в "Восточном партнерстве"

По мнению главы МИД, измерение безопасности должно стать фундаментальной основой для укрепления стабильности в регионе и содействия реформам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу существенно усилить измерение безопасности в рамках инициативы «Восточное партнерство».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, глава ведомства принял участие в видеоконференции с участием комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи и шести министров иностранных дел восточных партнеров ЕС.

В частности, участники мероприятия обменялись мнениями относительно дальнейшей практической работы, направленной на имплементацию результатов Конференции лидеров «Восточного партнерства», состоявшейся 18 июня, и формирование обновленных рамок этой инициативы на период после 2020 года.

«Украина и другие страны-участницы «Восточного партнерства» предложили ряд стратегических идей и важных предложений. Пришло время сформировать общее понимание амбиции «Восточного партнерства», - подчеркнул Кулеба.

Министр предложил определить поддержку предпринимательства и содействие развитию контактов среди приоритетных задач в рамках «Восточного партнерства».

Глава МИД также акцентировал внимание на необходимости существенного усиления измерения безопасности в рамках «Восточного партнерства» как фундаментальной основы для укрепления стабильности в регионе и содействия реформам.

Учитывая определение Европейской Комиссией конективности, как одного из приоритетов будущего развития «Восточного партнерства», министр отметил, что реальным примером развития сотрудничества в этом направлении должно стать заключение Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Кроме того, Кулеба высоко оценил помощь Евросоюза в условиях пандемии COVID-19 и преодолении последствий природных катастроф, предоставляемую Евросоюзом.

«Будущее Инициативы на следующие 10 лет сегодня в наших руках. Мы настроены на эффективную совместную работу по подготовке предстоящего саммита «Восточного партнерства» в марте 2021 года и его содержательного наполнения, что должно соответствовать ожиданиям партнеров», - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза и шести стран «Восточного партнерства» - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, согласовали пять главных приоритетов развития на ближайшие годы. Речь идет об экономических сдвигах; эффективном управлении и верховенстве права; о партнерстве, которое объединяет в рамках развития цифровых технологий; о развитии «зеленой» энергетики и достижения результатов ради пользы людей.

Справка УНИАН. В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

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