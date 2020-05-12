В МИД Украины отреагировали на утверждение Советом ЕС выводов по "Восточному партнерству"

В ведомстве прокомментировали утвержденные 11 мая выводы Совета Европейского Союза.

Украина с интересом приняла во внимание выводы Совета Европейского Союза относительно "Восточного партнерства", принятые 11 мая.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел в связи с утверждением Советом ЕС выводов относительно инициативы "Восточное партнерство".

"Разделяем выраженную ЕС приверженность построению с партнерами общего пространства демократии, процветания и стабильности на основе уважения международного порядка и права, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как это указано в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии ОБСЕ", - отметили в МИД.

Подчеркивается, что Украина поддерживает подход относительно дальнейшего развития "Восточного партнерства" с учетом особенностей двусторонних отношений ЕС с государствами-партнерами, их приоритетов и потребностей, а также прогресса на пути реформ. Речь идет о преобразованиях, в частности в сфере юстиции и борьбы с коррупцией, а также дальнейшей консолидации демократических принципов.

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В ведомстве уверяют, что в своем видении будущего "Восточного партнерства" Украина в дальнейшем будет исходить из своих европейских стремлений и европейского выбора, которые закреплены в Соглашении об ассоциации. Страна настроена на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, в том числе постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского Союза.

"Считаем углубленное секторальное сотрудничество, расширение взаимной торговли путем полного использования потенциала УВЗСТ, укрепление коннективности и усиления межчеловеческих контактов с ЕС и Восточными партнерами важными составляющими на пути реализации этой цели", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД, "мы приветствуем значительное внимание ЕС к укреплению устойчивости государств региона "Восточного партнерства" в сферах демократии, гражданского общества, экономики, энергетики, киберпространства, медиа и стратегических коммуникаций, в частности борьбы с дезинформацией, а также окружающей среды и климата, гражданской защиты, преодоление последствий катастроф и здравоохранения, особенно в контексте нынешней пандемии коронавирусной болезни".

"В нынешних реалиях особое значение приобретает сотрудничество ЕС с восточными партнерами по вопросам безопасности, включая борьбу с терроризмом, гибридными и киберугрозами, как это предусмотрено в выводах", - добавили в ведомстве.

Среди прочего, Украина также будет прилагать все усилия для развития прочного и взаимовыгодного партнерства с ЕС на основе Европейского зеленого соглашения и возможностей Единого цифрового рынка ЕС.

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"Соглашаемся с призывом о развитии более стратегического, амбициозного, эффективного и гибкого "Восточного партнерства" на основе принципов совместной собственности, дифференциации и инклюзивности. В этом контексте Украина ожидает запланированного на текущий год саммита "Восточного партнерства" с целью выработки совместными усилиями долгосрочных целей этой инициативы и дальнейшего укрепления и углубления отношений с ЕС", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее в Европейской комиссии предложили принять новые долгосрочные стратегические цели для развития инициативы "Восточного партнерства" после 2020 года.

Справка УНИАН. Восточное партнерство - внешняя политика Европейского Союза, которая охватывает 28 стран-членов ЕС и шесть восточноевропейских стран - Украину, Молдову, Грузию, Азербайджан, Беларусь и Армению. Инициатива была формально основана на Пражском учредительном саммите 7 мая 2009 года.