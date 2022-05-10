Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже летом этого года. Отказ страна будет расценивать как обман со стороны Европы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.
"Если мы не получим статус кандидата, это означает лишь одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это глотать", - отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что сейчас Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС.
"И я считаю, что это следует уважать", - добавил Кулеба.
В то же время министр прокомментировал прогноз президента Франции Эммануэля Макрона относительно вероятности многолетнего процесса вступления Украины в Евросоюз.
"Три месяца назад у этой страны (Украины - УНИАН) даже не было перспективы членства. Сейчас они уже обсуждают, сколько времени это займет", - отметил Кулеба.
Украина ожидает получить статус кандидата в июне.
"После этого мы сядем с вами и решим другие вопросы. Как, когда и так далее", - добавил министр.
Путь Украины в ЕС
28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.
8 апреля во время визита в Киев президент Еврокомиссии фон дер Ляєн передала Зеленскому вопросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
15 апреля стало известно о завершении работы над первой частью анкеты-опросника.
9 мая Украина передала Евросоюзу вторую часть ответов на специальный опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС и ожидает получить статус кандидата в июне.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Попустительство агрессии Путина: в МИД отреагировали на позицию Австрии по вступлению Украины в ЕС
- Украина готовится передать вторую часть анкеты на статус кандидата в ЕС
- Спикер Бундестага выступила за скорейшее вступление Украины в ЕС