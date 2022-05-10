Глава МИД подчеркнул, что Украина не собирается принимать такой сценарий.

Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже летом этого года. Отказ страна будет расценивать как обман со стороны Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает лишь одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это глотать", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС.

"И я считаю, что это следует уважать", - добавил Кулеба.

В то же время министр прокомментировал прогноз президента Франции Эммануэля Макрона относительно вероятности многолетнего процесса вступления Украины в Евросоюз.

"Три месяца назад у этой страны (Украины - УНИАН) даже не было перспективы членства. Сейчас они уже обсуждают, сколько времени это займет", - отметил Кулеба.

Украина ожидает получить статус кандидата в июне.

"После этого мы сядем с вами и решим другие вопросы. Как, когда и так далее", - добавил министр.

Путь Украины в ЕС

28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

8 апреля во время визита в Киев президент Еврокомиссии фон дер Ляєн передала Зеленскому вопросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

15 апреля стало известно о завершении работы над первой частью анкеты-опросника.

9 мая Украина передала Евросоюзу вторую часть ответов на специальный опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС и ожидает получить статус кандидата в июне.

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