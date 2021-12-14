В то же время, сейчас благодаря инициативности администрации Джо Байдена формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого - это прекращение российской агрессии против Украины.

Сейчас о переформатировании формата переговоров "нормандской четверки" за счет официального привлечения Соединенных Штатов Америки речь не идет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам.

"Что касается привлечения Соединенных Штатов к процессу урегулирования, то собственно они всегда были к нему привлечены в той или иной степени. Сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата". Он остается таким, каким есть. Но мы видим, как благодаря инициативности администрации Байдена формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого - это прекращение российской агрессии против Украины, а значит ничего из того, что там будет происходить по этому вопросу, не будет происходить в тайне от Украины", - сказал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США будут заинтересованы нормандском формате, если они будут действительно что-то важное решать, а не просто модерировать процесс или посматривать со стороны. "Соединенные Штаты Америки, я думаю, будут заинтересованы в роли нормандского формата, если они в нормандском формате будут действительно что-то важное решать, а не просто модерировать процесс или посматривать со стороны", - сказал президент.

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Автор: Виталий Саенко