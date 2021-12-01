Госсекретарь США призывает РФ отвести скопление войск от границ Украины, прекратить обстрелы на Донбассе и выполнить Минские договоренности.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен угрожает Российской Федерации влиятельными "экономическими мерами", которые ранее не применялись, в случае вторжение в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен заявил сегодня в Риге на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Если Россия пойдет по пути конфронтации, когда речь идет об Украине, то мы дали Кремлю четко понять, что мы отреагируем решительно, в том числе экономическими мерами с высоким уровнем влияния, от воплощения которых мы отказались в прошлом. Я не буду уточнять о них сегодня", - подчеркнул Блинкен.

Он сказал, что США поделились своим видением с другими странами-членами Альянса и партнерами.

Как отметил госсекретарь, в НАТО наблюдается огромная солидарность в отношении настроенности и готовности принять решительные меры, если Россия вновь вторгнется в Украину и возобновит агрессию.

"Если Россия откажется от дипломатии и снова нападет на Украину, мы будем готовы действовать. И очень важно, чтобы Россия поняла, что каждые действия, которые мы рассматриваем, повлекут за собой серьезные последствия", - отметил Блинкен.

Также он сказал, что в равнозначной степени важно, чтобы страны-члены позаботились, что Украина обеспечена средствами, которые позволят ей самозащищаться.

Кроме того, по его словам, одновременно важно, что Альянс должен изучить, что надо делать в случае дальнейшей агрессии РФ, и, в частности, укрепить собственную оборону.

При этом госсекретарь выразил убеждение, что текущую ситуацию надо решать дипломатическим образом.

"Мы несомненно не стремимся к конфликту. И этот дипломатический путь лежит через Минские договоренности, достигнутые в 2014 и 2015 годах, которые не были выполнены главным образом потому, что Россия не выполнила свои обязательства", - сказал Блинкен.

По его мнению, если Украина и Россия вместе выполнят Минские договоренности, тогда будет дипломатическое урегулирование кризиса на востоке Украины.

"Мы настоятельно призываем Россию избрать этот путь и в то же время отойти от того, что она делает, - отвести скопление войск от границы, возобновить режим прекращения огня (в Донбассе), достигнутый в июле 2020 года, и прекратить дестабилизационные и провокационные действия", - отметил Блинкен.

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Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Виталий Саенко