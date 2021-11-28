Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не только выражает солидарность.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что существует три элемента сдерживания агрессии Российской Федерации союзниками Украины. Киев активно сотрудничает с западными партнерами.

Об этом глава МИД Украины заявил в интервью немецкому изданию Zeit.

"Речь идет о гораздо большем, чем просто словесная поддержка. Это стратегия сдерживания, состоящая из трех элементов. Первый - уже прозвучавший четкий политический сигнал. Второй - серия санкций или других ограничительных мер. Москва знает, что Запад готовит санкции. И вы дважды подумаете, прежде чем заплатить эту цену. Третий элемент - военная поддержка", - объяснил министр.

При это он заверил, что вооружение украинской армии иностранными партнерами не приведет к эскалации конфликта.

Читайте такжеСтолтенберг заявил, что угрозу вторжения России в Украину нельзя считать блефом"Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой. Тот, кто отвергает военное и оборонное сотрудничество с нами, укрепит эту позицию. Однако мы ведем очень активный обмен с различными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться", - отметил Кулеба.

По его словам, Украина уже заключил контракты на поставки военной техники с несколькими странами Европы.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

Читайте такжеБайден отреагировал на слова Зеленского о готовящемся госперевороте в УкраинеВ начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Анастасия Горбачева