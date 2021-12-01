Встречи состоятся в кулуарах министерского заседания ОБСЕ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 2 декабря в Стокгольме отдельно проведет встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника из Государственного департамента США.

В частности, Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 2 декабря. Это будет первый контакт между ними во времена, когда напряжение растет на фоне опасения Запада, что Россия возможно планирует вторжение в Украину.

Читайте такжеЗеленский: у украинцев в голове нет идеи нападать на РоссиюПереговоры Блинкена и Лаврова состоятся в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме.

В то же время до того, как Блинкен встретится с Лавровым, он отдельно встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Украина на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится 2-3 декабря в Стокгольме, собирается рассказать об угрозе безопасности из-за российской агрессии.

Как сообщал УНИАН, ранее специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен заявил о безвыходной ситуации в сфере безопасности на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко